Telia Lietuva AB Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die Telia Lietuva hat in den letzten Tagen einen Kurs von 1,66 EUR erreicht, was einer Abweichung von +1,84 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Hingegen ergibt sich auf Basis der vergangenen 200 Tage eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -8,79 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um Telia Lietuva lassen sich über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zudem blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit für Telia Lietuva in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Für Telia Lietuva ergibt sich ein RSI von 87,5, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 43,48, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Telia Lietuva war in den vergangenen Tagen neutral. Weder positive noch negative Ausschläge wurden beobachtet, und es fanden keine Diskussionen über das Unternehmen statt. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.