Telia Lietuva AB Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Relative Strength Index (RSI) bewertet die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen auf einer Skala von 0 bis 100. Für die Telia Lietuva liegt der RSI bei 28,57, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine "Gut"-Bewertung ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 46, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen für Telia Lietuva festgestellt werden. Das führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung des aktuellen Kurses von 1,67 EUR von dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,79 EUR, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) (+1,21 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien und die Stimmungen rund um die Telia Lietuva geben ein neutrales Signal zu den Einschätzungen wider. Unsere Redaktion kommt zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Telia Lietuva sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.