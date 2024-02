Telia Lietuva AB Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Stimmung der Anleger bei Telia Lietuva in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktivität im Netz üblich ist. Daher wird Telia Lietuva auch für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Telia Lietuva somit als "Neutral"-Wert betrachtet.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Telia Lietuva-Aktie in den letzten 7 Tagen 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 48,15 ebenfalls neutral. Die Analyse der RSIs führt somit zu einem "Neutral"-Rating für Telia Lietuva.

Die technische Analyse zeigt, dass die Telia Lietuva-Aktie derzeit eine Abweichung von -2,86 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird Telia Lietuva daher in Bezug auf die Anleger-Stimmung, den Sentiment und den Buzz, den Relative Strength Index und die technische Analyse als "Neutral" bewertet.