Telia Company Ab Adr Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Einschätzung der Telia-Aktie durch die Analysten basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung in den sozialen Medien. Die Beobachtung der Kommentare und Befunde in Bezug auf Telia ergab, dass diese neutral ausfielen. Auch die Themen, die von Nutzern in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren größtenteils neutral. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Telia-Aktie für die letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +10,92 Prozent, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist mit einer Abweichung von +8,52 Prozent eine positive Bewertung aus. Somit erhält die Telia-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergab eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Einstufung für die Telia-Aktie vorgenommen.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet der Telia-Aktie auf Basis der Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben und 25 Tage eine "Gut"-Empfehlung für den RSI7 und eine "Neutral"-Einstufung für den RSI25 zu. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.