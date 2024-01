Telia Company Ab Adr Aktie: Der ganz große Wurf!

Die charttechnische Analyse der Telia-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 24,47 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs von 27,3 SEK liegt damit deutlich darüber, was eine Abweichung von +11,57 Prozent darstellt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage (gleitender Durchschnitt von 25,28 SEK) liegt der letzte Schlusskurs um +7,99 Prozent darüber. Insgesamt wird die Telia-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Rückmeldungen zur Telia-Aktie. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert. Aus diesem Grund wird die Aktie auch in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Telia liegt bei 18,44, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine Bewertung als "Gut" nach sich zieht. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 34, was als Indikator für eine neutrale Situation gilt und somit mit "Neutral" bewertet wird.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Telia in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig. Daher wird die Aktie insgesamt auf dieser Grundlage mit einem "Neutral"-Rating bewertet.