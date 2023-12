Telia Company Ab Adr Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Telia-Aktie war in den letzten zwei Wochen besonders negativ, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine negative Tendenz, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung der Aktie führte.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet lieferte interessante Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte.

In Bezug auf die technische Analyse ergab der Relative Strength-Index (RSI) einen Wert von 52,02, was ebenfalls als neutral eingestuft wurde. Auch der RSI25 wies mit 32,18 auf eine neutrale Einschätzung hin.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergab eine Abweichung von +4,89 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führte. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führte zu einer ähnlichen Abweichung von +4,85 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte.

Insgesamt ergibt sich daher für die Telia-Aktie eine neutrale Gesamteinschätzung aufgrund der verschiedenen Analysen.