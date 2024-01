Telia-Anleger wird’s freuen!

Der Relative Strength Index besagt, dass die Telia-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der Index misst für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) die Auf- und Abwärtsbewegungen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 3,68, was eine "Gut"-Empfehlung bedeutet, während der Wert für den RSI25 bei 30,12 liegt und damit eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt erhält die Aktie damit ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Analysten haben auch die Stimmung in Bezug auf die Aktie untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigte sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufwies und die Rate der Stimmungsänderung gering blieb. Auch hier erhält die Aktie die Einschätzung "Neutral".

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Telia-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 24,46 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs von 27,13 SEK weicht damit um +10,92 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (25 SEK) liegt über dem letzten Schlusskurs (+8,52 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Telia-Aktie damit auch in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.

Telia kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Telia jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Telia-Analyse.

Telia: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...