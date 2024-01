Telia Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Aktie von Telia zeigt gemischte Signale in Bezug auf Sentiment und Buzz. Die Diskussionsintensität im Netz war durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte. Insgesamt erhält die Telia-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich ein positiver Trend. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Telia-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 24,46 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 27,13 SEK liegt, was einer positiven Abweichung von +10,92 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine positive Abweichung von +8,52 Prozent. Somit wird die Telia-Aktie auf kurzfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI7 liegt bei 3,68, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 30,12 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Telia-Aktie daher ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt ebenfalls eine neutrale Tendenz, ebenso wie die Themen, die von Nutzern der sozialen Medien in Bezug auf Telia aufgegriffen wurden. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen gemischte Signale, sodass eine klare Einschätzung der Telia-Aktie derzeit schwierig ist.