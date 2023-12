Telia Aktie: Was kann da noch kommen?

Die Analyse des Anleger-Sentiments und des Buzz um die Telia-Aktie zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), führt bei Telia zu einer neutralen Einstufung. Sowohl der RSI als auch der RSI25 deuten auf eine neutrale Einschätzung hin.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Telia besonders negativ diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Telia-Aktie sowohl im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von knapp 5 Prozent aufweist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt erhält Telia damit eine neutrale Gesamteinschätzung aufgrund der verschiedenen Analysen.