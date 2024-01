Telia Aktie: So kann es weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Telia liegt bei 18,44, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI-Wert von 34, was auf eine neutrale Situation hindeutet und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Telia-Aktie betrachtet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 24,47 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 27,3 SEK liegt, was eine positive Abweichung von +11,57 Prozent ergibt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 25,28 SEK, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer positiven Abweichung von +7,99 Prozent über dem Durchschnitt. Insgesamt wird die Telia-Aktie in der einfachen Charttechnik als "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Telia wird auch berücksichtigt, da sie einen Einfluss auf die Aktienkurse haben kann. Die Analyse von Kommentaren und Themen in sozialen Medien ergab überwiegend positive Aussagen und Themen in den letzten ein bis zwei Tagen, weshalb die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Telia in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien in Bezug auf Telia gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Telia-Aktie aufgrund der RSI-Werte, der technischen Analyse und der Stimmung der Anleger mit einem insgesamt "Gut"-Rating bewertet.