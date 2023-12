Telia Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Stimmung unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag und insgesamt betrachtet eine negative Tendenz. Auch die Gespräche unter den Anlegern waren in Bezug auf das Unternehmen Telia überwiegend von negativen Themen geprägt. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Telia von 25,62 SEK eine Entfernung von +4,74 Prozent vom GD200 (24,46 SEK), was aus charttechnischer Sicht ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 24,83 SEK, was einen Abstand von +3,18 Prozent bedeutet und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal für den Aktienkurs darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Telia-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat nicht bedeutend höher oder niedriger als sonst, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Telia-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Telia-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 53,69, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25 für 25 Tage liegt bei 35,85, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.