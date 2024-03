Telia Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Telia-Aktie wird derzeit von verschiedenen technischen und Stimmungsindikatoren analysiert, um Anlegern eine Einschätzung zu ermöglichen.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 24,19 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 25,4 SEK liegt, was einer Abweichung von +5 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 25,62 SEK weist mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,86 Prozent) auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Insgesamt erhält die Telia-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren also ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich hingegen positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen zur Aktie von Telia veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Telia, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Telia-Aktie als Neutral-Titel ein, mit einem RSI7-Wert von 15,09 („Gut“) und einem RSI25-Wert von 41,67 („Neutral“). Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Auch das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung und Diskussionsintensität rund um die Aktie, wurden untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität bei der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Telia zeigt hingegen kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich also auch bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine Bewertung von "Neutral".

