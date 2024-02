Television Francaise 1 Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussion über Aktien in den sozialen Medien. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Television Francaise wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, weshalb das Signal als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für Television Francaise beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 10,08 Punkte, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 27,91 eine überverkaufte Situation an. Somit wird die Aktie in Bezug auf den RSI als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Television Francaise bei 7,08 EUR, während der Aktienkurs selbst bei 8,74 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) schneidet die Aktie mit einer Differenz von +15,76 Prozent positiv ab. Daher wird die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Television Francaise eher neutral diskutiert, allerdings überwogen an einigen Tagen die negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt zeigt die Analyse eine eher neutrale bis negative Stimmung und Bewertung für Television Francaise.