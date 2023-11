Television Francaise 1 Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Weitere Suchergebnisse zu "KONE":

Die Anleger-Stimmung bei Television Francaise ist neutral, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Television Francaise bei 7 EUR und damit +1,45 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch eine Distanz von -2,23 Prozent zum GD200, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Television Francaise liegt bei 35,8 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 36,39 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Weder die Stimmungslage noch die Kommunikationsfrequenz haben sich signifikant verändert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.