Television Francaise 1 Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Television Francaise als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Television Francaise-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 62,18 und ein Wert für den RSI25 von 41,89, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Television Francaise-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,06 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 7,92 EUR weicht somit um +12,18 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (7,47 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf die Television Francaise-Aktie neutral. In den vergangenen Tagen gab es weder positive noch negative Ausschläge, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Aktie in Bezug auf die Anzahl der Wortbeiträge eine durchschnittliche Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral"-Wert.

Zusammenfassend ergibt sich für die Television Francaise-Aktie sowohl auf technischer Ebene als auch in Bezug auf das Anleger-Sentiment eine Gesamteinstufung als "Neutral".