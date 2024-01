Television Francaise 1 Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der gleitende Durchschnittskurs der Television Francaise beträgt derzeit 7,09 EUR, während der Aktienkurs bei 7,315 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von +3,17 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 6,95 EUR, wodurch die Aktie mit einem Abstand von +5,25 Prozent als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird der Aktie daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Television Francaise in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Television Francaise wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index, RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der Television Francaise führt bei einem Niveau von 7,27 zur Einstufung "Gut". Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 38,01 und ist ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Auch die Stimmung in den sozialen Medien wurde von Analysten betrachtet. Die Kommentare und Befunde wurden als neutral eingestuft, und die Nutzer haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral" hinsichtlich der Stimmung. Daher wird Television Francaise in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.