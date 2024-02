Television Francaise 1 Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet liefert wichtige Hinweise zur Einschätzung einer Aktie. Bei Television Francaise zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Television Francaise liegt bei 42,49 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 36,54 ebenfalls eine neutrale Bewertung.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt für Television Francaise eine positive Bewertung. Der Kurs der Aktie liegt sowohl in Bezug auf den GD200 als auch den GD50 über dem Trendsignal, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In den sozialen Medien wurde Television Francaise in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. Zusammenfassend ergibt sich eine neutrale Anleger-Stimmung und somit eine insgesamt neutrale Bewertung auf dieser Ebene.