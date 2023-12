Teleste Oyj Aktie: Grund zur Sorge?

Die Analyse der Aktienkurse von Teleste durch unsere Analysten zeigt, dass die Stimmung auf den sozialen Plattformen neutral ist. Die Kommentare und Befunde der Nutzer waren ebenfalls neutral, und es wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Aus diesen Gründen wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Teleste beträgt 33,33, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 62,69, was auf eine weitere "Neutral"-Bewertung für 25 Tage hinweist. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral" für die Aktie.

Die technische Analyse der Teleste-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 2,69 EUR lag, was einem Unterschied von -20,88 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 3,4 EUR entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2,89 EUR liegt mit einem Abweichung von -6,92 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Teleste in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.