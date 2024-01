Telesat Aktie: Der weitere Knall!

Die Telesat-Aktie wird derzeit gemäß der technischen Analyse als "Schlecht" bewertet. Der aktuelle Kurs von 13,82 CAD liegt 5,47 Prozent unter dem GD200 von 14,62 CAD. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist mit 14,75 CAD auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand zum Kurs -6,31 Prozent beträgt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für den Aktienkurs von Telesat, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Telesat diskutiert, jedoch zeigte sich in den vergangenen ein bis zwei Tagen eine verstärkte negative Stimmung. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Telesat liegt bei 53,79, was eine neutrale Bewertung ergibt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 63,18, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Was das Sentiment und den Buzz im Internet betrifft, so wurde für Telesat eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für das langfristige Stimmungsbild führt.