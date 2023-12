Telesat Aktie: War das schon alles?

Weitere Suchergebnisse zu "SSAB":

Die Stimmung und Diskussion rund um die Telesat-Aktie haben sich in den letzten Wochen verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität blieb jedoch weitgehend unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. In technischer Hinsicht ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag nur geringfügig vom Durchschnitt abweicht. Der 50-Tages-Durchschnitt zeigt jedoch einen stärkeren Abwärtstrend, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In sozialen Netzwerken war die Stimmung größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Anleger führt.

Die Telesat-Aktie wird auch anhand des Relative Strength-Index (RSI) analysiert, der aktuell auf "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "Neutral"-Einstufung.