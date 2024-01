Telesat Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die Telesat hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 14,72 CAD erreicht, während der Aktienkurs bei 13,16 CAD liegt. Dies bedeutet eine Distanz von -10,6 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Ebenso liegt der GD50 bei 14,56 CAD, was einem Abstand von -9,62 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Schlecht" vergeben.

Auf sozialen Medien gibt es derzeit keine klare Richtung in Bezug auf Telesat. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen diskutiert, sodass das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird. Die Aktie von Telesat wird daher bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Eine Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Aktie von Telesat aufgrund der starken Aktivität und einer positiven Änderung der Stimmung eine "Gut"-Bewertung erhält. Das langfristige Stimmungsbild rund um die Aktie wird daher als "Gut" eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Telesat-Aktie als Neutral-Titel bewertet. Der RSI7 beträgt 53,6, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 60,48 liegt, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.