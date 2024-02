Teles Informationstechnologien Aktie: Was soll das denn werden?

Die Teles-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,54 EUR, während der Kurs der Aktie bei 1,14 EUR liegt, was einer Abweichung von -25,97 Prozent entspricht. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1,25 EUR, was einer Abweichung von -8,8 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt derzeit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Teles-Aktie. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 38,46, während der RSI25 für 25 Tage bei 62,12 liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ für Teles. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine negative Richtung, und Anleger diskutierten verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum wird Teles als "Neutral" eingestuft. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering. Insgesamt ergibt sich daher für Teles eine Gesamtbewertung als "Neutral".

