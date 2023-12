Teles Informationstechnologien Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Teles liegt der RSI7 bei 7,69 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Über- oder Unterbewertung, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Teles-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,88 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,44 EUR weicht somit um -23,4 Prozent ab und erhält eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem letzten Schlusskurs von 1,59 EUR unter dem gleitenden Durchschnitt und wird daher ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating bedacht.

Die Anleger-Stimmung bei Teles ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Diskussionsforen hervorgeht. Die vergangenen Äußerungen und Meinungen zeigen, dass insbesondere negative Themen im Mittelpunkt standen, weshalb der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen und hat daher auch Auswirkungen auf Aktien. Bei Teles haben wir eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.