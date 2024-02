Telephone and Data Aktie: Was soll die Aufregung?

Weitere Suchergebnisse zu "Telephone and Data Systems":

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung rund um die Aktie von Telephone And Data in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen über Telephone And Data veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionen in den sozialen Medien haben sich in den letzten Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Telephone And Data-Aktie stattgefunden, wobei 0 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 15 USD, was auf ein Abwärtspotential von -17,31 Prozent hindeutet. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Empfehlung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Aktie von Telephone And Data im vergangenen Jahr eine Rendite von 47,84 Prozent erzielt, was 61,64 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -3,72 Prozent, und Telephone And Data liegt aktuell 51,56 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.