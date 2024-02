Telephone and Data Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Aktienkurs des Unternehmens Telephone And Data wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" betrachtet. Dabei zeigt sich, dass Telephone And Data eine Rendite von 47,84 Prozent erzielt hat, was mehr als 60 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Selbst im Vergleich zur "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -5,19 Prozent verzeichnet, liegt die Rendite von Telephone And Data mit 53,03 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führte zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Telephone And Data derzeit einen Wert von 92 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 92,35 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt, was 164 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 34. Aufgrund dieses hohen KGV wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält somit eine Bewertung von "Schlecht".

Die Analysteneinschätzung für die Telephone And Data-Aktie fällt derzeit "Neutral" aus. Im letzten Jahr gab es keine "Gut"-, eine "Neutral"- und keine "Schlecht"-Bewertungen. Es gibt auch keine aktuellen Analystenupdates. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 15 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 6,84 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Telephone And Data-Aktie zeigt, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI für die letzten 7 Tage beträgt 78, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 63,11 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt sich, dass Telephone And Data in den verschiedenen Kategorien gemischte Bewertungen erhält, wobei die positive Renditeentwicklung und die Kursprognose das Bild etwas aufhellen.