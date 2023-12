Telephone and Data Aktie: Reine Nervensache!

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank":

Die Telekommunikationsfirma Telephone And Data weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,89 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 9,09%. Dadurch erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Bei der technischen Analyse erhält Telephone And Data eine "Gut"-Bewertung, basierend auf dem längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Der aktuelle Durchschnitt liegt bei 13,28 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 17,72 USD liegt. Jedoch ergibt sich bei Betrachtung des 50-Tage-Durchschnitts eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Analystenbewertungen ergeben insgesamt ein "Neutral"-Rating für Telephone And Data, basierend auf den Einschätzungen aus den letzten zwölf Monaten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 15 USD, was einer möglichen negativen Veränderung von -15,35% entspricht, und somit eine "Schlecht"-Empfehlung darstellt.

Im Branchenvergleich liegt die Aktienrendite von Telephone And Data mit 69,9% deutlich unter der durchschnittlichen Rendite von 78,75% in der "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.