Telephone and Data Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Telephone And Data intensiv diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen überwogen. Dennoch wurden in den letzten Tagen vor allem positive Themen rund um Telephone And Data behandelt, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Telekommunikationsdienste-Sektor liegt Telephone And Data mit einer Rendite von 86,4 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Die Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 87,87 Prozent, wobei Telephone And Data nur um 1,47 Prozent darunter liegt. Diese gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse erhält die Telephone And Data auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine positive Bewertung. Der GD200 des Wertes liegt bei 13,59 USD, während der Aktienkurs bei 18,35 USD um +35,03 Prozent über diesem Trendsignal verläuft, was einer Einstufung als "Gut" entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 18,64 USD, was einer Abweichung von -1,56 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Neutral"-Wert macht. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Die Einschätzung der Analysten für die Telephone And Data ergibt insgesamt ein "Neutral", da 0 Buc, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 15 USD, was einer prognostizierten Entwicklung des Aktienkurses um -18,26 Prozent entspricht und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Neutral".