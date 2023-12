Telephone and Data Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Im vergangenen Jahr erhielt Telephone And Data insgesamt 1 Analystenbewertung mit einer durchschnittlichen Bewertung von "Neutral". Die Kursprognose ergibt ein Abwärtspotenzial von -18,83 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie liegt bei 51, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 47,73 ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt führt dies zu einem "Neutral"-Rating für Telephone And Data.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Telekommunikationsdienste" erzielte die Aktie eine Rendite von 86,4 Prozent, was einer Überperformance von 78,01 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien wird als neutral eingestuft, obwohl in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt dies eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

