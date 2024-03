Telephone and Data Aktie: Abwarten

Die Aktie von Telephone And Data wird von Analysten auf lange Sicht als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten wurde die Aktie bewertet, wobei 0 Bewertungen positiv, 1 neutral und 0 negativ ausfielen. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Der durchschnittliche Kursziel liegt bei 15 USD, was einer Erwartung von -5,84 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 15,93 USD liegt. Aufgrund dieser Einschätzung vergeben die Analysten eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenausschüttung schneidet Telephone And Data im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Drahtlosen Telekommunikationsdienste schlechter ab. Die Dividendenpolitik erhält daher die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für Telephone And Data liegt bei 19,88, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 63 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Bewertung "Gut".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Telekommunikationssektor hat die Aktie von Telephone And Data im vergangenen Jahr eine Rendite von 47,84 Prozent erzielt. Dies liegt jedoch 173,55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -5,58 Prozent, wobei Telephone And Data aktuell 53,42 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.