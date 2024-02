Teleperformance Aktie: Interessante Aussichten?

Weitere Suchergebnisse zu "Teleperformance":

Der Aktienkurs von Teleperformance zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" eine bemerkenswerte Rendite von 28,18 Prozent, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Ebenso übertrifft Teleperformance die mittlere Rendite der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche um 28,18 Prozent. Dies führt zu einem positiven "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Teleperformance beträgt 39, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" als neutral eingestuft wird. Die Aktie wird daher aus fundamentaler Sicht als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Teleperformance-Aktie sowohl in Bezug auf den 50- als auch den 200-Tages-Durchschnitt mit einer "Neutral"-Bewertung versehen wird, da der letzte Schlusskurs in beiden Fällen nahe dem entsprechenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Teleperformance wurden in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen noch eine Veränderung in der Anzahl der Beiträge wurden registriert. Daher erhält Teleperformance auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend wird Teleperformance auf Basis der verschiedenen Indikatoren insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.