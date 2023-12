Telenor Asa Adr Aktie: In selten guter Lage!

Die Telenor Asa hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 10,075 EUR erreicht, was 1,46 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch nur +0,15 Prozent, was zu einer weiteren Einschätzung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral" Bewertung aus charttechnischer Sicht für die Aktie.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zur Aktie bei Telenor Asa derzeit bei 7. Dies entspricht einer positiven Differenz von +2,08 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste". Aus diesem Grund geben unsere Analysten der Dividendenpolitik von Telenor Asa heute eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Telenor Asa spiegeln deutlich die Einschätzungen und Stimmungen zu der Aktie wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aus diesem Grund stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und kommt zu dem Schluss, dass die Aktie von Telenor Asa bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Beurteilung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Internet über einen längeren Zeitraum. In dieser Analyse zeigt Telenor Asa interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist stark angestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Telenor Asa.