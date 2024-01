Telenor Asa Adr Aktie: Endlich geschafft?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Telenor Asa-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 31, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (42,23) deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Telenor Asa auf Basis des RSI.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Telenor Asa-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Telenor Asa-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,93 auf, was 33 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Telenor Asa-Aktie, gemessen anhand von Kommentaren in sozialen Plattformen, war neutral. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen in den sozialen Medien rund um Telenor Asa aufgegriffen. Somit wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Bewertung für die Telenor Asa-Aktie auf Basis der technischen, fundamentalen und Anleger-Analyse.