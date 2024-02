Telenor ASA Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Weitere Suchergebnisse zu "Telenor ASA":

Die Telenor Asa wird derzeit an der Börse mit einem Kurs von 10 EUR gehandelt, was einem Abstand von -3,75 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, wird die Einstufung ebenfalls als "Neutral" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +0,7 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Neutral" angesehen.

Im Bereich der Fundamentalanalyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Telenor Asa derzeit mit 22 bewertet. Dies bedeutet, dass die Börse 22,93 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche wird für die Telenor Asa jedoch 37 Prozent weniger gezahlt. In der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 36, was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist. Auf Basis des KGV wird die Telenor Asa daher als "Gut" eingestuft.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Telenor Asa derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (61,4 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (60,95 Punkte) führen zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die Telenor Asa eine Rendite von 7,9 Prozent auf, was 2,31 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 5 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie als ein lukratives Investment angesehen und von der Redaktion mit einer "Gut"-Bewertung versehen.