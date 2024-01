Telenor ASA Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Aktie von Telenor Asa zeigt laut fundamentalen Kennzahlen eine Unterbewertung, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 22,93 deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 34,12. Dies führt zu einer positiven Einstufung aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

Auch die Anlegerstimmung spielt eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. In den sozialen Medien wurden in den letzten Tagen vor allem positive Themen rund um Telenor Asa diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung der Stimmung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Telenor Asa eine neutrale Bewertung, da die Dividendenrendite von 7,74 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Telenor Asa-Aktie zeigt weder überkaufte noch unterkaufte Signale, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis, und führt daher zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daher für Telenor Asa eine neutrale Gesamtbewertung basierend auf den fundamentalen Kennzahlen, der Anlegerstimmung, der Dividendenpolitik und dem Relative Strength Index.

Telenor ASA kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Telenor ASA jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Telenor ASA-Analyse.

Telenor ASA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...