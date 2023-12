Telenor ASA Aktie: Was soll die Aufregung?

Weitere Suchergebnisse zu "Telenor":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Telenor Asa-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 40 erreicht, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Verglichen mit dem 25-tägigen RSI-Wert von 35,03 zeigt sich auch hier, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI für die Telenor Asa-Aktie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Telenor Asa derzeit mit 7,74 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 5,66 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien beeinflussen. Für Telenor Asa wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Neutralen" Stimmungsbild führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Guten" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI, eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Dividende und eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet, während das Anleger-Sentiment insgesamt als "Gut" eingestuft wird.