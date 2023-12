Telenor ASA Aktie: Kaum zu glauben!

Weitere Suchergebnisse zu "Telenor":

Die technische Analyse der Telenor Asa-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 10,05 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 10,36 EUR, was einem Unterschied von +3,08 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 9,93 EUR liegt mit einem Unterschied von +4,33 Prozent nahe dem letzten Schlusskurs, wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Telenor Asa-Aktie für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt der Diversifizierten Telekommunikationsdienste wird die Telenor Asa-Aktie als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 20,55, was einen Abstand von 29 Prozent zum Branchen-KGV von 29,13 bedeutet. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die Dividendenrendite von Telenor Asa liegt aktuell bei 7,74 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 5,68 Prozent liegt. Dies resultiert in einer Differenz von +2,06 Prozent zur Branchendurchschnittsrendite, wodurch die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Telenor Asa festgestellt werden. Dies wird positiv bewertet. Die Stärke der Diskussion zeigte keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Telenor Asa für diese Stufe daher ein "Gut".