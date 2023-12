Telenor ASA Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Telenor":

Die norwegische Telekommunikationsgesellschaft Telenor Asa hat eine Dividendenrendite von 7,74 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 5,67 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. Dies zeigt, dass Telenor Asa im Vergleich zur Branche eine starke Dividendenrendite bietet.

In den sozialen Medien wurde Telenor Asa in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" eingestuft. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert, was auf eine insgesamt positive Einschätzung der Anleger hindeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Telenor Asa beträgt 49,02 Punkte, was auf eine neutrale Bewertung der Aktie hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 33,93 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Telenor Asa daher für diesen Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Telenor Asa mit 10,375 EUR 3,34 Prozent über dem GD200 (10,04 EUR) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 9,9 EUR auf, was einem Abstand von +4,8 Prozent entspricht. Somit wird der Kurs der Telenor Asa-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.