Telekomunikasi Indonesia Persero PT Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die Telkom Indonesia Persero Pt-Aktie wird durch eine technische Analyse bewertet. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,22 EUR. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,222 EUR, was einem Anstieg von 0,91 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie neutral bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,21 EUR, und der letzte Schlusskurs lag darüber, was zu einer guten Bewertung führt. Daher erhält die Telkom Indonesia Persero Pt-Aktie insgesamt eine gute Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Anleger-Stimmung hinsichtlich der Telkom Indonesia Persero Pt-Aktie war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Die Diskussionen in sozialen Medien und die allgemeinen Themen rund um den Wert waren ebenfalls positiv. Aufgrund dieser Faktoren wird die Anleger-Stimmung als gut eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 50 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer guten Bewertung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktie von Telkom Indonesia Persero Pt in den vergangenen Monaten nur eine schwache Diskussionsintensität aufwies. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gering, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild der Telkom Indonesia Persero Pt-Aktie, wobei die charttechnische Analyse und die Anleger-Stimmung positiv sind, während der langfristige Aspekt und die Kommunikation im Netz eher negativ ausfallen.

