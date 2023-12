Telekomunikasi Indonesia Persero PT Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Telkom Indonesia Persero Pt wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion hat diese Bewertungen ausgewertet und festgestellt, dass in den Kommentaren und Diskussionen der letzten Wochen hauptsächlich positive Themen angesprochen wurden. Daher halten wir die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene für "gut". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "gut"-Einstufung.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um Telkom Indonesia Persero Pt nur eine geringe Aktivität im Netz aufweist. Daher wird dieser Faktor als "schlecht" bewertet. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Telkom Indonesia Persero Pt daher als "schlecht"-Wert betrachtet.

Die Dividendenrendite von Telkom Indonesia Persero Pt beträgt derzeit 4,77 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,66 % liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien hat Telkom Indonesia Persero Pt ein vergleichsweise niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,54, während der Durchschnitt der Branche bei 29 liegt. Aufgrund dieses relativ niedrigen KGV wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "günstig" eingestuft und erhält daher die Bewertung "gut".