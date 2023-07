Telekom-Beteiligung BT Group sucht neuen Chef - Jansen tritt ab

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Telekommunikationskonzern BT Group sucht einen neuen Chef. Philip Jansen habe den Verwaltungsrat informiert, dass er in den kommenden zwölf Monaten sein Amt niederlegen wolle, teilte BT am Montag in London mit. Das Nominierungskomitee des Kontrollgremiums habe eine Nachfolgesuche eingeleitet, bereits im Sommer solle es erste Updates für den Kapitalmarkt geben. Die Firma befinde sich noch im frühen Stadium des strategischen Umbaus, sei aber auf gutem Weg, sagte Verwaltungsratschef Adam Crozier. BT baue derzeit sein Netz aus "wie wild", sagte Jansen und verwies auf Glasfaseranschlüsse und die Abdeckung mit 5G-Mobilfunk. Der Manager ist seit Februar 2019 Vorstandschef.

Im Mai hatte der Konzern einen drastischen Stellenabbau angekündigt, die Zahl der Angestellten und Vertragspartner sollte von rund 130 000 bis Ende des Jahrzehnts auf rund 75 000 bis 90 000 sinken. Am Finanzmarkt war die Reaktion jedoch ausgesprochen negativ, die Aktie sackte deutlich ab. Auch seitdem hat der Kurs weiter gelitten. Im Frühjahr 2019, als Jansen die Leitung übernahm, notierte der Kurs noch auf einem Niveau um die 225 Pence - aktuell ist die Aktie noch gut 122 Pence wert.

Die Deutsche Telekom ist seit dem Verkauf ihres eigenen Mobilfunkgeschäfts in Großbritannien vor einigen Jahren ein großer Anteilseigner der BT Group mit 12 Prozent der Anteile. Größter Aktionär ist mittlerweile die Telekomholding Altice UK des französischen Milliardärs Patrick Drahi mit 24,5 Prozent./men/mne/ngu