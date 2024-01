Telekom Austria ist zurück!

Die Diskussionen rund um Telekom Austria auf den sozialen Medien deuten auf eine überwiegend negative Einschätzung und Stimmung bezüglich des Unternehmens hin. In den vergangenen beiden Wochen wurden vermehrt negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Die Aktie von Telekom Austria wird somit bezüglich der Anlegerstimmung als "Schlecht" angemessen bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Telekom Austria-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 6,83 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 7,88 EUR deutlich darüber liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +15,37 Prozent im Vergleich. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (7,15 EUR) liegt mit einer Abweichung von +10,21 Prozent über dem letzten Schlusskurs (7,88 EUR). In Summe wird Telekom Austria somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") weist die Telekom Austria-Aktie eine Rendite von 62,36 Prozent auf, was mehr als 49 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Diversifizierten Telekommunikationsdienste"-Branche der letzten 12 Monate von 14,02 Prozent liegt die Telekom Austria mit 48,34 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Diskussionen und Stimmungen in den sozialen Medien zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität, wodurch das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft wird. Dennoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine Veränderung zum Positiven auf, was zu einem Gesamtergebnis "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Einschätzung der Telekom Austria-Aktie, die auf eine überwiegend negative Anlegerstimmung und Diskussionen in den sozialen Medien hinweist, jedoch technisch und im Branchenvergleich positiv bewertet wird.