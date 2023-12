Telekom Austria PK Aktie: In selten guter Lage!

Die Telekom Austria-Aktie hat laut der technischen Analyse die 200-Tage-Linie (GD200) von 6,81 EUR erreicht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 7,64 EUR liegt, was einem Abstand von +12,19 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 7,05 EUR, was einer Differenz von +8,37 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis beider Zeiträume "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu der Einstufung "Gut" führt. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um die Telekom Austria-Aktie angesprochen.

In Bezug auf den Sentiment und Buzz auf Online-Plattformen zeigt die langfristige Beobachtung eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Telekom Austria-Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat die Telekom Austria-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 60,32 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +47,23 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor liegt die Rendite deutlich über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.