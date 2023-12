Telekom Austria PK Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Telekom Austria notiert derzeit bei 7,5 EUR und liegt damit um +7,45 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die letzten 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine positive Beurteilung, da die Distanz zum GD200 bei +10,29 Prozent liegt. Somit bewerten wir die Aktie insgesamt als "Gut" aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Telekom Austria ist generell sehr positiv. In den letzten beiden Wochen gab es keine deutlichen positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche hat sich die Telekom Austria in den letzten 12 Monaten um 60,32 Prozent entwickelt. Im Branchendurchschnitt waren es nur 9,84 Prozent, was einer Outperformance von +50,49 Prozent entspricht. Auch im Sektor "Telekommunikationsdienste" zeigt die Telekom Austria eine Überperformance von 49,17 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von 11,16 Prozent im letzten Jahr. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz spielt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. Hier zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Telekom Austria als "Neutral" eingestuft werden.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die Aktie der Telekom Austria, sowohl aus charttechnischer Sicht, als auch hinsichtlich der Anlegerstimmung und des Branchenvergleichs.