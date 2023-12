Telekom Austria PK Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Die Telekom Austria wird derzeit anhand der technischen Analyse als "Gut" bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 6,81 EUR, was einer positiven Abweichung von +12,19 Prozent zum aktuellen Kurs (7,64 EUR) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 7,05 EUR zeigt eine Abweichung von +8,37 Prozent und bestätigt somit die Einstufung als "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) weist ebenfalls auf eine positive Bewertung hin. Der RSI7 liegt bei 48,84 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25 von 22,22 signalisiert hingegen eine überverkaufte Situation, was jedoch zu einer abweichenden, positiven Einstufung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Telekommunikationsdienste" hat die Telekom Austria im vergangenen Jahr eine Rendite von 60,32 Prozent erzielt, was 46,22 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" von 13,09 Prozent zeigt sich eine Überperformance von 47,23 Prozent.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist ebenfalls überwiegend positiv, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt. Daher zeigen sowohl die technische Analyse als auch die Anleger-Stimmung eine positive Bewertung der Telekom Austria, was Anlegern eine gute Positionierung in Bezug auf das Wertpapier signalisiert.