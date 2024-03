Telekom Austria im Check!

Derzeit hat die Telekom Austria ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7, was bedeutet, dass die Börse 7,69 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies liegt 86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dessen wird der Titel als unterbewertet und somit als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist die Telekom Austria derzeit eine Rendite von 4,15 Prozent auf, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 5,1 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Telekom Austria bei 7,02 Euro liegt, während der aktuelle Kurs 7,5 Euro beträgt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 7,89 Euro, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmung und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien hat sich für die Telekom Austria in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe ebenfalls mit einem "Neutral" bewertet.