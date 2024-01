Telekom Austria Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen eine positive Richtung. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Telekom Austria unterhalten. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" liegt Telekom Austria mit einer Rendite von 57,75 Prozent um mehr als 44 Prozent darüber. Die Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 15,6 Prozent, wobei Telekom Austria mit 42,15 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Telekom Austria-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 6,93 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (7,97 EUR) liegt somit deutlich darüber (Unterschied +15,01 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (7,63 EUR), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,46 Prozent). In diesem Fall ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Telekom Austria-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Telekom Austria nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet, da das KGV mit 8,44 insgesamt 85 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 55,5 im Segment "Diversifizierte Telekommunikationsdienste". Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie ebenfalls die Einstufung "Gut".