Telekom Austria Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Diskussionen über Telekom Austria in den sozialen Medien spiegeln deutliche Signale hinsichtlich der Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Unternehmens wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Beiträgen. Zudem wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert des Unternehmens angesprochen. Daher kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Telekom Austria bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Telekom Austria derzeit 7. Im Vergleich dazu liegt das durchschnittliche KGV vergleichbarer Unternehmen in der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" bei 51. Aus diesem Grund wird die Aktie von Telekom Austria aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet angesehen und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Telekom Austria eine Dividendenrendite von 4,78 % aus, was 1,34 Prozentpunkte weniger ist als der branchenübliche Durchschnitt von 6,12 %. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und die Dividende erhält die Bewertung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, beträgt 1,64 und deutet auf eine überverkaufte Situation hin. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 12, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation betrachtet wird und daher eine Bewertung als "Gut" erhält. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie eine Einstufung als "Gut" vergeben.