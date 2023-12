Telekom Austria Aktie: Ein wahrer Champion!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Telekom Austria können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Dies ermöglicht interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für Telekom Austria in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In der technischen Analyse wird festgestellt, dass die Telekom Austria derzeit positiv bewertet wird. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 6,81 EUR, während der Kurs der Aktie (7,64 EUR) um +12,19 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zur Bewertung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 7,05 EUR, was einer Abweichung von +8,37 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Gut"-Wert eingestuft. Insgesamt erhält Telekom Austria daher das Rating "Gut".

In den sozialen Medien wurde Telekom Austria in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Telekom Austria ergibt die Analyse, dass der RSI7 bei 48,84 Punkten liegt, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der RSI25 liegt bei 22,22, was darauf hindeutet, dass Telekom Austria überverkauft ist und somit eine abweichende "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird das Telekom Austria-Wertpapier damit insgesamt als "Gut" bewertet.