Telekom Austria Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Telekom Austria weist auf eine überverkaufte Situation hin, wobei der Wert bei 6,9 liegt. Dies wird als "Gut" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 31, was als neutral betrachtet wird und ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einstufung.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils neutral. Positive Diskussionen waren selten, und insgesamt wurden die Anleger an vier Tagen als neutral eingestuft. In den letzten ein bis zwei Tagen waren weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen zu verzeichnen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche hat die Telekom Austria in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +47,4 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor liegt die Aktie um 47,3 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Diskussionsstärke bezüglich der Telekom Austria festgestellt. Da keine auffälligen Veränderungen registriert wurden, erhält das Unternehmen in diesen Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich für die Telekom Austria eine "Gut"-Einstufung bezüglich des RSI, eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich des Anleger-Sentiments und eine erneute "Gut"-Einstufung im Branchenvergleich.