Telekom Austria Aktie: Das liegt auf Eis

Der Aktienkurs der Telekom Austria hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 57,75 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche im Durchschnitt nur um 9,58 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass die Telekom Austria mit einer Outperformance von +48,17 Prozent glänzen kann. Auch im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor insgesamt, der eine mittlere Rendite von 10,85 Prozent verzeichnete, liegt die Telekom Austria mit einer Überperformance von 46,91 Prozent weit vorne. Aufgrund dieser starken Performance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite der Telekom Austria derzeit bei 4,15 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,52 Prozent liegt. Dies ergibt eine Differenz von -1,37 Prozent zur Branche, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie führt.

In den letzten vier Wochen wurde bei der Telekom Austria eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in diesem Zeitraum leicht abgenommen, was das Gesamtbild weiter verschlechtert.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Telekom Austria bei 8,44, was unter dem Branchendurchschnitt von 56,46 liegt. Somit wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen und erhält hierfür eine "Gut"-Bewertung.